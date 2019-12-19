Son dakika: Kayseri'deki DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin gözaltına alınan 2 akrabası tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlılardan örgütün elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası 2 kişi daha tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle DEAŞ'ın bitmediğini anlatmak ve örgütü yeninden canlandırmak amacıyla Kayseri'de toplantı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve Bağdadi'nin akrabaları olan Irak uyruklu M.M. ile M.D.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların, Irak'ın Samarra kentinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanmış, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 3 zanlıdan 2'si tutuklanmıştı.
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