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Son dakika: Kayseri'deki DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin gözaltına alınan 2 akrabası tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019
BAĞDADİ'NİN 2 AKRABASI HAKKINDA KARAR

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlılardan örgütün elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası 2 kişi daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle DEAŞ'ın bitmediğini anlatmak ve örgütü yeninden canlandırmak amacıyla 'de toplantı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve Bağdadi'nin akrabaları olan uyruklu M.M. ile M.D.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, Irak'ın Samarra kentinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanmış, adliyeye sevk edilen uyruklu 3 zanlıdan 2'si tutuklanmıştı.

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