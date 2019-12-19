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Son dakika: Putin'den flaş açıklama: Türkiye ile Libya konusunu görüşeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
PUTİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: TÜRKİYE İLE LİBYA KONUSUNDA...

Son dakika... Devlet Başkanı , “Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile konusunu ’da görüşeceğiz” dedi.

Devlet Başkanı , Anadolu Ajansı'nın sorusuna "Libya konusunu Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi: Libya görüşmelerine katılacak Türk heyeti belli oldu LİBYA GÖRÜŞMELERİNE KATILACAK TÜRK HEYETİ BELLİ OLDU

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