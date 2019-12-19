Son dakika: Putin'den flaş açıklama: Türkiye ile Libya konusunu görüşeceğiz
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile Libya konusunu Moskova’da görüşeceğiz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anadolu Ajansı'nın Libya sorusuna "Libya konusunu Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" açıklamasında bulundu.
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