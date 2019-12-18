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Türkiye ile tarihi anlaşmaya imza atan Libya Başkanı Fayiz es-Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
TÜRKİYE İLE TARİHİ BİR ANLAŞMAYA İMZA ATTI! BOMBA DETAY...

'nin deniz yetki alanları sınırlandırmasına ilişkin ile yaptığı anlaşma sonrası, Türkiye'ye yönelik açıklamaları ile dikkat çeken meşru Trablus hükümetinin başkanı es-Serrac'ın olduğu ortaya çıktı. Serrac'ın Osmanlı vatandaşı olan dedesinin Manisalı olduğu ve 1840'da Trablus'a gittiği öğrenildi.

'da Hafter'e karşı tarafından desteklenen ve meşru Trablus hükümetinin başkanı olan es-Serrac'ın olduğu ortaya çıktı. Serrac'ın Osmanlı vatandaşı olan dedesinin Manisalı olduğu ve 1840'da Trablus'a gittiği öğrenildi.

Türkiye'nin deniz yetki alanları sınırlandırmasına ilişkin Libya ile yaptığı anlaşma, yine bu ülkede başından beri, sivillerin olduğu ve tarafından kabul edilen meşru hükümete destek vermesi Türkiye-Libya ilişkilerini ilerletti. Yine Trablus'taki 'ne (UMH) yönelik desteğini sıklıkla dile getirmesi 'de dengeleri değiştirmeye başladı.

Başkan Erdoğan'dan Libya ile mutabakata ilişkin tarihi açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİBYA İLE MUTABAKATA İLİŞKİN TARİHİ AÇIKLAMALAR

VE TRABLUS ARASINDAKİ YAKINLAŞMAYI HIZLANDIRDI

Meşru hükümeti devirmeye çalışan cephesine, İsrail, Mısır, Yunanistan, gibi Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ile bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın destek vermesiyse Ankara ve Trablus arasındaki yakınlaşmayı hızlandırdı.

Bu kapsamda Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Fayiz Mustafa es-Serrac ile sıkı bir diyalog sağlanırken, Türkiye'de bu günlerde Libya'ya asker gönderip göndermeme tartışmaları yaşanıyor.

BABASI TÜRK ASILLIYMIŞ

Son olarak üç gün önce 15 Aralık'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı ile görüşen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Es-Serrac, aslında Türk asıllı bir Libyalıymış.

BÜYÜK DEDE MANİSALI MUHAMMED AĞA

Twitte, Serrac'ın büyük dedesinin Manisalı olduğu, Muhammed Ağa'nın 1840 yılında Osmanlı askeri olarak Trablus'a gittiği ve burada aile kurduğu belirtiliyor. Kaynak ise Fayiz Serrac'ın babasının kaleme aldığı hatırat kitabı olarak gösteriliyor.

Fayiz es-Serrac'ın babası Mustafa es-Serrac'a ait hatırat. Sayfanın başında "Ben kimim?" sorusu yer alıyor.

Foroğrafta bir soyağacı yer alıyor.

TÜRKİYE'DEKİ AKRABALARIYLA
Paylaşımda ayrıca Fayiz es-Serrac'ın babası Mustafa es-Serrac'ın 1954 yılında Türkiye'deki akrabalarını ziyaret ettiği bir fotoğraf da yer alıyor.

Fotoğrafın altında "1954 Bakan Mustafa Serrac Türkiye'deki akrabalarıyla" ifadesi yer alıyor

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