Türkiye ile tarihi anlaşmaya imza atan Libya Başkanı Fayiz es-Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
Türkiye'nin deniz yetki alanları sınırlandırmasına ilişkin Libya ile yaptığı anlaşma sonrası, Türkiye'ye yönelik açıklamaları ile dikkat çeken meşru Trablus hükümetinin başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı. Serrac'ın Osmanlı vatandaşı olan dedesinin Manisalı olduğu ve 1840'da Trablus'a gittiği öğrenildi.
Libya'da Hafter'e karşı Türkiye tarafından desteklenen ve meşru Trablus hükümetinin başkanı olan Fayiz Mustafa es-Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı. Serrac'ın Osmanlı vatandaşı olan dedesinin Manisalı olduğu ve 1840'da Trablus'a gittiği öğrenildi.
Türkiye'nin deniz yetki alanları sınırlandırmasına ilişkin Libya ile yaptığı anlaşma, yine bu ülkede başından beri, sivillerin olduğu ve BM tarafından kabul edilen meşru hükümete destek vermesi Türkiye-Libya ilişkilerini ilerletti. Yine Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yönelik desteğini sıklıkla dile getirmesi Akdeniz'de dengeleri değiştirmeye başladı.
ANKARA VE TRABLUS ARASINDAKİ YAKINLAŞMAYI HIZLANDIRDI
Meşru hükümeti devirmeye çalışan Halife Hafter cephesine, İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kore gibi Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ile bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın destek vermesiyse Ankara ve Trablus arasındaki yakınlaşmayı hızlandırdı.
Bu kapsamda Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Fayiz Mustafa es-Serrac ile sıkı bir diyalog sağlanırken, Türkiye'de bu günlerde Libya'ya asker gönderip göndermeme tartışmaları yaşanıyor.
BABASI TÜRK ASILLIYMIŞ
Son olarak üç gün önce 15 Aralık'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Es-Serrac, aslında Türk asıllı bir Libyalıymış.
BÜYÜK DEDE MANİSALI MUHAMMED AĞA
Twitte, Serrac'ın büyük dedesinin Manisalı Muhammed Ağa olduğu, Muhammed Ağa'nın 1840 yılında Osmanlı askeri olarak Trablus'a gittiği ve burada aile kurduğu belirtiliyor. Kaynak ise Fayiz Serrac'ın babasının kaleme aldığı hatırat kitabı olarak gösteriliyor.
Fayiz es-Serrac'ın babası Mustafa es-Serrac'a ait hatırat. Sayfanın başında "Ben kimim?" sorusu yer alıyor.
Foroğrafta bir soyağacı yer alıyor.
TÜRKİYE'DEKİ AKRABALARIYLA
Paylaşımda ayrıca Fayiz es-Serrac'ın babası Mustafa es-Serrac'ın 1954 yılında Türkiye'deki akrabalarını ziyaret ettiği bir fotoğraf da yer alıyor.
Fotoğrafın altında "1954 Bakan Mustafa Serrac Türkiye'deki akrabalarıyla" ifadesi yer alıyor
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