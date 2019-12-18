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Son dakika: El-Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi Osmaniye'de yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
EL-BAĞDADİ'YE BAĞLI DEAŞ TİMİ YAKALANDI!

Son dakika haberi... Terör örgütü 'ın öldürülen lideri El-Bağdadi'ye bağlı olan, eylem talimatlarını bizzat kendisinden olan örgütün hücre sorumlularından olduğu kaydedilen Hüseyin El Hasan ile birlikte 6 DEAŞ militanı 'de Jandarma'nın yaptığı operasyonla yakalandı.

Terör örgütü 'ın öldürülen lideri El-Bağdadi'ye bağlı olan, eylem talimatlarını bizzat kendisinden olan örgütün hücre sorumlularından olduğu kaydedilen Hüseyin El Hasan ile birlikte 6 DEAŞ militanı 'de Jandarma'nın yaptığı operasyonla yakalandı.

DEAŞ HÜCRESİ TESPİT EDİLDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye'de DEAŞ hücresi tespit etti. Sahte kimliklerle Suriyeli mülteci gibi davranarak kendilerini kamufle etmeye çalışan DEAŞ'lılar jandarma ekipleri tarafından yakın takibe alındı.

YAKALANAN DEAŞ'LILAR KİM?

Osmaniye'deki DEAŞ hücresinin en başındaki ismin, örgütün öldürülen lideri El-Bagdati'ye bağlı olarak çalışan Hüseyin El Hasan olduğunun belirlendi. 6 kişiden oluşan hücrenin diğer elemanları da Ubade Hammud, Mustafa Kasım, Hüseyin Aldaher, Muhammed Muhammed ve Dia Elşikeyri'ydi. Jandarmanın tespitine göre, Mustafa Kasım, Hüseyin Aldaher ve Dia Elşikeyri örgütün savaşçıları, Muahmmed Muhammed hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde bulunan mensubu, Ubade Hammud ise örgüte ait kamplarda sağlık personeli olarak faaliyet yürüten ve yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden kişiydi. DEAŞ hücresinin sorumlusu ise Hüseyin El Hasan'dı.

OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Bu tespitler üzerine bu sabaha karşı jandarma tarafından başlatılan operasyonlarda 6 DEAŞ militanı gözaltına alındı. Operasyonda, örgüt mensuplarına ait cep telefonu, bilgisayar ve örgütsel döküman ele geçirildiği belirtildi.

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