İstanbul merkezli 3 ilde "tefecilik" operasyonu
Giriş Tarihi: 18.12.2019
İstanbul merkezli 3 ilde kritik bir operasyona imza atıldı. Borç karşılığı aldıkları boş senetleri yüksek rakamlarla doldurup haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin söz konusu yöntemle 6 kişiden yaklaşık 100 milyon lira aldığı belirlendi.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin çok sayıda kişiye borç verip boş senet imzalattığı, daha sonra bu senetleri borç verdikleri paranın üzerindeki rakamlarla doldurup yasal işlem başlatarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan tespitler doğrultusunda İstanbul, İzmir ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 37'sini yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda kişi adına düzenlenmiş ve imzalatılmış boş senetler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, söz konusu yöntemle 6 kişiden yaklaşık 100 milyon lira tahsil ettiği belirlendi.
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