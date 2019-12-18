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FETÖ'nün eski Başbakanlık çalışanı 18 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
FETÖ'DEN 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 şüpheliden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TEM ekiplerince eski Başbakanlık çalışanı 27 kişinin, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin tamamının kamudan ihraç edilen eski Başbakanlık çalışanları olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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