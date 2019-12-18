Osmaniye'de 13 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
Emniyet güçlerinin Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'den 18 kişi gözaltına alındı
- Bakan Kurum: Milli güvenliğimizi ilgilendiren bir durum
- İstanbul merkezli 3 ilde "tefecilik" operasyonu
- "Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de itilaf devletlerinin yanında saf tutuyor"
- Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı
- El-Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı!
- Vatandaşlardan topladı onlara dağıtacak!
- PKK'lı teröristlerin mağarası imha edildi
- Başkan Erdoğan, kritik zirve için Malezya'ya ulaştı
- İyi Partili Türkkan'dan geri adım!
- Bakan Fatih Dönmez açıkladı! Libya Anlaşması'nın tescili ile 2020'de aramalar başlayacak
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzaladı! Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik...
- Melih Altınok yazdı: Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de itilaf devletlerinin yanında saf tutuyor!
- Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi panikletti
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 16 bin istihdam sağlanacak
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 Operasyonu başladı
- Son dakika: PSA ve Fiat Chrysler resmen birleşti
- Son dakika: Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
- Son dakika: Adana’da DEAŞ operasyonu
- Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!
- ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci kimdir?