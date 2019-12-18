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Son dakika: Adana’da DEAŞ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019
ADANA’DA DEAŞ OPERASYONU

’da yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü hakkında yürüttüğü soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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