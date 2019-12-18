18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji ile ilgili bugün açıklama yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
TÜM GÖZLER BAKAN SELÇUK'TA! AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bakanı Ziya Selçuk, ile ilgili bugün gün içinde açıklama yapacak. Milli 'nın önce velileri temsilen bir grubu kabul edeceği daha sonra da süreçle ilgili olarak 17:30'da açıklama yapılacağı belirtildi.

'ndeki maaş krizi giderek büyüyor. 4 aydır maaş alamayan öğretmenler derse girmiyor. Bugün Bakanı ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, gün içindeki maaş krizi ile ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

GÖZLER BAKAN SELÇUK'TA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama daha yapıldı. Milli 'nın önce velileri temsilen bir grubu kabul edeceği daha sonra da süreçle ilgili olarak 17:30'da açıklama yapılacağı belirtildi.

Doğa Koleji'nde, öğretmenler iş bıraktı DOĞA KOLEJİ'NDE, ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKTI
Doğa Koleji'nde beklenen açıklama ertelendi DOĞA KOLEJİ'NDE BEKLENEN AÇIKLAMA ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN