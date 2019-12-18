Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji ile ilgili bugün açıklama yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili bugün gün içinde açıklama yapacak. Milli Eğitim Bakanı'nın önce velileri temsilen bir grubu kabul edeceği daha sonra da süreçle ilgili olarak 17:30'da açıklama yapılacağı belirtildi.

Doğa Koleji'ndeki maaş krizi giderek büyüyor. 4 aydır maaş alamayan öğretmenler derse girmiyor. Bugün Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, gün içindeki maaş krizi ile ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

GÖZLER BAKAN SELÇUK'TA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama daha yapıldı. Milli Eğitim Bakanı'nın önce velileri temsilen bir grubu kabul edeceği daha sonra da süreçle ilgili olarak 17:30'da açıklama yapılacağı belirtildi.