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Doğa Koleji'nde beklenen açıklama ertelendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019
'DOĞA'L TEPKİ

Öğretmen maaşları ödenmediği için eğitimin aksadığı 'nin yeni sahibinin Cumartesi yerine Pazartesi açıklanacağının duyurulması, velilerin tepkisine yol açtı. Ataşehir’de toplanan ve “Öğretmenlerimizin maaşlarını verin” pankartları taşıyan veliler, kurumun kendilerini oyaladığını ileri sürdü.

Öğretmen maaşları ödenmediği için eğitimin aksadığı Doğa Koleji'nin yeni sahibinin Cumartesi yerine Pazartesi açıklanacağının duyurulması, velilerin tepkisine yol açtı. Kurumun Ataşehir'deki yönetim binası önünde toplanan bir grup veli, açıklamanın ertelenmesini alkış ve sloganlarla protesto etti.

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