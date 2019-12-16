Doğa Koleji'nde beklenen açıklama ertelendi
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Öğretmen maaşları ödenmediği için eğitimin aksadığı Doğa Koleji'nin yeni sahibinin Cumartesi yerine Pazartesi açıklanacağının duyurulması, velilerin tepkisine yol açtı. İstanbul Ataşehir’de toplanan ve “Öğretmenlerimizin maaşlarını verin” pankartları taşıyan veliler, kurumun kendilerini oyaladığını ileri sürdü.Öğretmen maaşları ödenmediği için eğitimin aksadığı Doğa Koleji'nin yeni sahibinin Cumartesi yerine Pazartesi açıklanacağının duyurulması, velilerin tepkisine yol açtı. Kurumun İstanbul Ataşehir'deki yönetim binası önünde toplanan bir grup veli, açıklamanın ertelenmesini alkış ve sloganlarla protesto etti.
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