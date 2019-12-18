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Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı! Hizmete girmesi için geri sayım başladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
DEV PROJEDE GERİ SAYIM! İŞTE SON HALİ

'nin Ordu-Giresun Havaalanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlandı.

3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yüzde 52 seviyelerinde ilerleme kaydedildi. 300 civarında iş makinası ve 660 işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı Rize-Artvin Havaalanı inşaatında 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınıyor.

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