Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde yaşanan olaylarla ilgili, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde yaşanan olaylarla ilgili, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika duyurdular: Türk donanması İsrail gemisini engelledi
- Başkan Erdoğan Fayez Al Sarraj ile görüştü
- FETÖ'cü Sefa'dan, evlat nöbetindeki ailelere küstah sözler!
- Pelin Batu yine rezil oldu
- Davutoğlu'nun yeni prensi Günaçar'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı
- Terör örgütü PKK-KCK’nın kirli planı ortaya çıktı
- HDP'li eski başkan hakkında karar verildi
- "Terör devleti kurma projesi çökmüştür"
- Hedef 30 milyar dolar
- Necibe Çifçi: Oğlumu ahıra götürüp elini kolunu bağladılar ve...
Daha Fazla Gör
- Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!
- Kimse Bilmez bitti mi, final mi yaptı? Kimse Bilmez neden yok? 26. yeni bölüm ne zaman?
- BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın ürünü cam ankastre seti…
- Son dakika: Beşiktaş Yeni Malatyaspor (CANLI ANLATIM)
- Terör örgütü PKK-KCK’nın kirli planı ortaya çıktı! O isimdeki sahte oluşumla...
- Firari Said Sefa'dan, Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelere küstah sözler!
- Belarus, Çin'den 500 milyon dolar kredi aldı
- HDP önündeki eylemde 104'üncü gün! Necibe Çifçi: Oğlumu ahıra götürüp elini kolunu bağladılar ve...
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yargılanacağı tarih belli oldu
- Sivasspor 3-1 Fenerbahçe |Maç sonucu
- Bakan Murat Kurum’dan "Kanal İstanbul" açıklaması
- HDP'nin provokasyonuna Bakan Süleyman Soylu'dan sert tepki