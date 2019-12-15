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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019
BAKAN SELÇUK'TAN DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI

, 'nde yaşanan olaylarla ilgili, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.

, 'nde yaşanan olaylarla ilgili, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.


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