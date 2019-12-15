Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde yaşanan olaylarla ilgili, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde yaşanan olaylarla ilgili, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.



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