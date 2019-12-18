İranlı elçiden dikkat çeken çıkış: Mevlana İran ile Türkiye'nin ortak bir sembolüdür
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Hazreti Mevlana'nın İran ile Türkiye'nin ortak bir sembolü olduğunu söyledi. Farazmand, "Bu günlerde Mevlana Türbesi etrafındaki İranlı turistlerin yoğunluğu dikkati çekiyor. Hazreti Mevlana, İran ile Türkiye'nin ortak bir sembolüdür." dedi.
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri münasebetiyle Konya'da bulunan Farazmand, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
"MEVLANA İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ORTAK SEMBOLDÜR"
Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak Konya'da bulunduğunu dile getiren Farazmand, "Bu günlerde Mevlana Türbesi etrafındaki İranlı turistlerin yoğunluğu dikkati çekiyor. İranlıları buraya cezbeden faktör, Mevlana ve iki ülke arasındaki ortak kültürdür. Hazreti Mevlana, İran ile Türkiye'nin ortak bir sembolüdür." dedi.
Fotoğrafta: Muhammed Farazmand'ın, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunduğu an
"SELÇUK ÜNİVERSİTESİNDE 200 İRANLI ÖĞRENİM GÖRÜYOR"
İranlıların, komşusu olması dolayısıyla Türkiye'nin şehirlerini gezmeye ve iş birliği konularında fikir alış verinde bulunmaya çalıştığını belirten Farazmand, şöyle devam etti:
"Selçuk Üniversitesinde 200 İranlı öğrenim görüyor. Bu üniversitedeki Mevlana Araştırmaları Enstitüsünü ziyaret ettim. Bazı iş birliği konularında görüş alış verişinde bulunduk. Toplantıda, İran'da Farsça, ilahiyat ve tarih bölümlerinde okuyacak belirli sayıda Türk öğrencisine burs verilmesi, Türkiye'deki İranlı öğrencilerin sorunları ve Türkiye üniversitelerinin İran yüksek öğrenim sistemindeki sıralamaları gibi konular ele alındı. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile İran'ın sınır illerinin yanı sıra merkezi kentlerin ilişkilerini arttırma konusunu görüştük."
Farazmand, "Her yıl Şeb-i Aruz Programı başlamadan bir kaç ay önce, Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bu kente ziyaret edecek İran vatandaşları ve sanatçılarına yardımcı olunması konusunda bir araya gelme kararı aldık." dedi.
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