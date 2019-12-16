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Doğa Koleji'nde, öğretmenler iş bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
SULAR DURULMUYOR! ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKTI

'nde çalışan bazı öğretmenler maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bıraktı. Öğretmenlerin tüm yasal haklarını kullanacağı ve tüm mağduriyetler için ayrıca yasal yollara başvuracağı bildirildi.

Kurumun Ataşehir'deki yönetim binasına gelen öğretmenler, " Öğretmenleri Hakkını Alacak" yazılı afiş ve "İş Kanunun 34. maddesine dayanarak iş bırakıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

"BU ŞARTLARDA EĞİTİM VEREMEYİZ"

Burada açıklamalarda bulunan öğretmenler, ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadıklarını, aylardır ücretlerinin ödenmemesine yönelik yönetimden doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda eğitim veremeyeceklerini söyledi.

İŞ BIRAKMA BİLDİRİMLERİNİ YÖNETİME SUNDU

Velilerin de destek verdiği açıklamanın ardından grup adına bir öğretmen, iş bırakma bildirimlerini yönetime sundu. Bildirim yazısında, isim ve imzası bulunan işçilerin, fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalmak kaydıyla, ücretleri ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacağı ve tüm mağduriyetler için ayrıca yasal yollara başvuracağı bildirildi.

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