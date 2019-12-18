17-25 Aralık yargı darbe girişiminin medya ayağı FOX!
17-25 Aralık yargı darbe girişiminin medya ayağı olduğu belirtilen FOX TV, bu süreçte FETÖ'den tutuklanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'den gelen yasa dışı bilgileri yayınladı.
* FETÖ'den tutuklanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, Dink'i katleden Ogün Samast'a zorla ve ısrarla Türk bayrağı tutuşturularak çekilen kurgu görüntüleri FOX TV üzerinden yayınlamış ve Dink cinayetinin askere yıkılmasına zemin hazırlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; Gün'ün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"tan 2 bin 521 kez erişim sağladığı tespit edildi.
* 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'den gelen yasadışı bilgi ve teknik takip tutanaklarını FOX TV'de yayınlayan Gün, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu yargılanıyor.
* FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin iddianamede de Gün'ün "Örgütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs girişimi olan olaydan dahi haberdar olabilecek düzeyde etkinliğe sahip olduğu" aktarıldı.
* Yine Akıncı'da darbe girişimini yöneten tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fox TV Ankara Bürosu'nu aradığı da ortaya çıkmıştı.
* FETÖ'nün darbe girişiminde medya operasyonunu yöneten Harmancık, FOX TV'de ikinci darbe bildirisini okutmak istemişti.
Sabah
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