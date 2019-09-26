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26.09.2019
İşte sıra sıra FOX TV'nin yalan haberleri | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için ABD'ye giderken düzenlediği basın toplantısı sırasında yalan haber yapıyorsunuz diyerek tepki gösterdiği FOX TV'nin dosyası oldukça kabarık. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan Arifiye Tank Palet Fabrikası’nın satıldığı iddiasıyla ilgili soru soran FOX TV muhabirine sert çıkmıştı. Başkan Erdoğan, "Öncelikle FOX TV yalan haber yapmaktan vazgeçmelidir" demişti. İşte Başkan Erdoğan’ın sert tepki gösterdiği yalan haberlerle ve manşetlerle algı operasyonları yürütmeye çalışan FOX TV'nın sıra sıra yalan haberleri...
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