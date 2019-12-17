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Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada önemli gelişme!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
MERT'LE İLGİLİ SORUŞTURMADA ÖNEMLİ GELİŞME!

, ilkokul öğrencisi 'ın (7) şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı.

, ilkokul öğrencisi 'ın (7) şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı.

Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: Şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti! Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı... SON DAKİKA: ŞIRINGA ÇİKOLATADAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ! MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI...
Mert ve Umut'un canını alan şırınga çikolataların satışı devam ediyor MERT VE UMUT'UN CANINI ALAN ŞIRINGA ÇİKOLATALARIN SATIŞI DEVAM EDİYOR
Mert Yağız Köksal'ın öldüğü okulun yetkilileri açığa alındı MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN ÖLDÜĞÜ OKULUN YETKİLİLERİ AÇIĞA ALINDI
Ankara'da 7 yaşındaki Mert okulda öldü! Sır ölüme başsavcılıktan açıklama ANKARA'DA 7 YAŞINDAKİ MERT OKULDA ÖLDÜ! SIR ÖLÜME BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

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