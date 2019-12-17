Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada önemli gelişme!
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...
SON DAKİKA: ŞIRINGA ÇİKOLATADAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ! MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI...
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