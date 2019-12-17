Rahmi Koç hastaneye kaldırıldı
Hafta sonu bir toplantı dönüşü ayağı kırılan Rahmi Koç, tedavi için özel helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hafta sonu bir toplantı dönüşü, ayağı kırılan Rahmi Koç, Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rahmi Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HELİKOPTER AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ
Hafta sonu bir toplantıya giden ünlü iş insanının operasyon geçirdiği ayağı, ameliyat olduğu yerden yeniden kırıldı. Helikopter ambulansla Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Koç, bu sabah saatlerinde ameliyata alındı.
Koç'un ameliyatının sürdüğü ve herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi. Hastane yetkililerinin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
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