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Rahmi Koç hastaneye kaldırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
RAHMİ KOÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Hafta sonu bir toplantı dönüşü ayağı kırılan Rahmi Koç, tedavi için özel helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hafta sonu bir toplantı dönüşü, ayağı kırılan Rahmi Koç, 'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rahmi Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HELİKOPTER AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Hafta sonu bir toplantıya giden ünlü iş insanının operasyon geçirdiği ayağı, ameliyat olduğu yerden yeniden kırıldı. Helikopter ambulansla Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Koç, bu sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Koç'un ameliyatının sürdüğü ve herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi. Hastane yetkililerinin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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