Son dakika: Şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti! Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı...
Son dakika haberi... Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesine neden olan olayın görüntüleri ortaya çıktı.
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Dünyada en sık boğulma nedeni şekerleme ve bozuk para (% 28). Batıda bazı şekerleme ve bozuk paralar delikli üretiliyor ve yutulsa bile hava geçişini engellemiyor. Bizde de bu üretim teşvik edilsin diye hem CİMER'e yazdık, hem ahaber'e. Ahaber dahi dönmedi. Şimdi bu haberleri yayınlıyorsunuz. Onun yerine bu yönde bir kampanya başlatın da hayra vesile olun.cevapla 16.12.2019 13:41
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