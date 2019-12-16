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Son dakika: Şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti! Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
ŞIRINGA ÇİKOLATADAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ! SON GÖRÜNTÜLERİ...

Son dakika haberi... Ankara'da ilkokul öğrencisi , okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'da ilkokul öğrencisi , okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Şırınga çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı ŞIRINGA ÇİKOLATA YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesine neden olan olayın görüntüleri ortaya çıktı.



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İzmirliDr. İzmirliDr.

Dünyada en sık boğulma nedeni şekerleme ve bozuk para (% 28). Batıda bazı şekerleme ve bozuk paralar delikli üretiliyor ve yutulsa bile hava geçişini engellemiyor. Bizde de bu üretim teşvik edilsin diye hem CİMER'e yazdık, hem ahaber'e. Ahaber dahi dönmedi. Şimdi bu haberleri yayınlıyorsunuz. Onun yerine bu yönde bir kampanya başlatın da hayra vesile olun.

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cevapla 16.12.2019 13:41
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