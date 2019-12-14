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Mert ve Umut'un canını alan şırınga çikolataların satışı devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
2 CAN ALMIŞTI! HALA SATILIYOR

Şırınga çikolataların satışı hâlâ devam ediyor. Farklı markalarla satılan ürünler için uzmanlar uyarıyor. Başkanı , bu ambalajlarda uyarı olması gerektiğini söylerken, doktor , “Akışkan kıvam-daki bir çikolatanın böyle satılması riskli” diyor.

ve 'da iki çocuğun ölümüne neden olan 'şırınga çikolataların' satışı devam ediyor. Şu ana kadar tek bir firmanın ismi geçse de benzer şekilde çikolata üreten birçok firmanın olduğu ortaya çıktı. Farkılı renk ve desenlere sahip olan çikolataların 'nin dört bir tarafından satıldığı ifade edildi. Hürriyet olarak 6 farklı markanın şırınga tipinde çikolata sattığını gördük. Uzmanlar, söz konusu ürünlerin bir an önce raflardan kaldırılması gerektiğini belirtirken, çocukların bu ürünler için uyarılması gerektiğine de dikkat çekti.

Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi MERT'İN AİLESİ YAŞADIKLARI ACIYI ANLATTI VE FİRMADAN ŞİKAYETÇİ OLACAKLARINI SÖYLEDİ

AMBALAJDA UYARI OLMALI

Yaşanan iki vakanın farklı yerlerde birinin kantinden alınan üründen, diğerinin ise bakkaldan alınan üründen kaynaklandığını hatırlatan Başkanı , "Bu ürünlerin satılması büyük tehlike oluşturuyor. Satışlar bir an önce engellenmeli. İki çocuğumuz bu şırınga ile hayatını kaybetmişken, Sanayi Bakanlığı'na da büyük bir görev düşüyor. Nasıl bazı ambalajlarda belli bir yaşın altındaki çocuklar oynayamaz, boğazlarına kaçabilir gibi uyarıları oluyorsa, bu tip ürünlere de bu uyarılar yazılmalı. Ambalaj yönetmeliğinin tekrar düzenlenmesi şart. Küçük önlemlerle bu ölümler yaşanmayabilirdi" ifadelerini kullandı.

BU ŞEKİLDE SATILMASI DA RİSKLİ

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi de Anadolu Ajansı'na konuştu. Çocukların okul kantininden olmasa bile dışarıdaki bakkal ve marketlerden çikolata alabileceğine işaret eden Cömert, "Şırınga şeklindeki ambalajda satılan çikolatalar risk taşıyor. Son derece akışkan kıvamdaki bir çikolatanın bu şekilde satılması da riskli. Çocuklar, şırınganın kapağıyla ilgili sıkıntı yaşamasa bile, çikolatayı şırınga ile ağzına boca ettiğinde boğaza yapışma riski olacaktır" diye konuştu.

İZMİR'DE İKİ OKULDA ÇIKTI

Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, kentteki 800 okulun kantin işletmecileriyle tek tek iletişime geçtiğini, söz konusu üründen 2 okulda bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Ürünlerin derhal toplatıldığını belirten Topçu, toplumun kantincilere yönelik olumsuz yönde genelleme yaptığını söyledi. Topçu, "Kantinciler linç edilmekte ancak bu kadar sık denetimden geçen başka bir meslek grubu yok. Kantinler tehlikeli değildir" dedi.

Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi? MERT’İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR? ŞIRINGA ŞEKLİNDE ÇİKOLATA TEHLİKELİ Mİ?
Şırıngalı çikolata yüzünden ölen Umut Bilgi'nin babası konuştu ŞIRINGALI ÇİKOLATA YÜZÜNDEN ÖLEN UMUT BİLGİ'NİN BABASI KONUŞTU

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