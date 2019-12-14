Mert ve Umut'un canını alan şırınga çikolataların satışı devam ediyor

Şırınga çikolataların satışı hâlâ devam ediyor. Farklı markalarla satılan ürünler için uzmanlar uyarıyor. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş, bu ambalajlarda uyarı olması gerektiğini söylerken, doktor Tuğba Küçükkasap Cömert, “Akışkan kıvam-daki bir çikolatanın böyle satılması riskli” diyor.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun ölümüne neden olan 'şırınga çikolataların' satışı devam ediyor. Şu ana kadar tek bir firmanın ismi geçse de benzer şekilde çikolata üreten birçok firmanın olduğu ortaya çıktı. Farkılı renk ve desenlere sahip olan çikolataların Türkiye'nin dört bir tarafından satıldığı ifade edildi. Hürriyet olarak 6 farklı markanın şırınga tipinde çikolata sattığını gördük. Uzmanlar, söz konusu ürünlerin bir an önce raflardan kaldırılması gerektiğini belirtirken, çocukların bu ürünler için uyarılması gerektiğine de dikkat çekti.

AMBALAJDA UYARI OLMALI

Yaşanan iki vakanın farklı yerlerde birinin kantinden alınan üründen, diğerinin ise bakkaldan alınan üründen kaynaklandığını hatırlatan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş, "Bu ürünlerin satılması büyük tehlike oluşturuyor. Satışlar bir an önce engellenmeli. İki çocuğumuz bu şırınga ile hayatını kaybetmişken, Sanayi Bakanlığı'na da büyük bir görev düşüyor. Nasıl bazı ambalajlarda belli bir yaşın altındaki çocuklar oynayamaz, boğazlarına kaçabilir gibi uyarıları oluyorsa, bu tip ürünlere de bu uyarılar yazılmalı. Ambalaj yönetmeliğinin tekrar düzenlenmesi şart. Küçük önlemlerle bu ölümler yaşanmayabilirdi" ifadelerini kullandı.

BU ŞEKİLDE SATILMASI DA RİSKLİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Küçükkasap Cömert de Anadolu Ajansı'na konuştu. Çocukların okul kantininden olmasa bile dışarıdaki bakkal ve marketlerden çikolata alabileceğine işaret eden Cömert, "Şırınga şeklindeki ambalajda satılan çikolatalar risk taşıyor. Son derece akışkan kıvamdaki bir çikolatanın bu şekilde satılması da riskli. Çocuklar, şırınganın kapağıyla ilgili sıkıntı yaşamasa bile, çikolatayı şırınga ile ağzına boca ettiğinde boğaza yapışma riski olacaktır" diye konuştu.

İZMİR'DE İKİ OKULDA ÇIKTI

İZMİR Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, kentteki 800 okulun kantin işletmecileriyle tek tek iletişime geçtiğini, söz konusu üründen 2 okulda bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Ürünlerin derhal toplatıldığını belirten Topçu, toplumun kantincilere yönelik olumsuz yönde genelleme yaptığını söyledi. Topçu, "Kantinciler linç edilmekte ancak bu kadar sık denetimden geçen başka bir meslek grubu yok. Kantinler tehlikeli değildir" dedi.