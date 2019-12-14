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Küresel İttifak Türkiye'ye karşı harekete geçti! Libya anlaşmasını hedef aldılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
KÜRESEL ÇETE, TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇTİ!

’nin ile imzaladığı mutabakata karşı küresel ittifak harekete geçti. ABD, Türkiye’nin belirlediği deniz sınırlarının geçersiz olduğunu iddia etti. Hafter çetesini , ve BAE’nin dışında ile Sudan da destekliyor. üyesi ülkelerin liderlerinin imzasını taşıyan bildiride anlaşmanın hukuki geçerliliği olmadığı iddia edildi.

'nin ile imzaladığı mutabakat zaptının ardından anlaşmaya karşı hareketlenmeler küresel bir ittifaka dönüştü. 'de Türkiye'nin haklarını gasp etmek isteyen 'a destek çıkan ABD, Türkiye'nin belirlediği deniz sınırlarının geçersiz olduğunu iddia etti. 376 sayfalık Birleşmiş Milletler () raporu ise Hafter çetesine bağlı güçlerin , ve BAE'nin dışında ile Sudan tarafından da desteklendiğini ortaya koydu. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek olduğu kaydedilen raporda, Libya'daki iç savaşta her iki tarafın da ABD, Rus ve malı silahlar kullanıldığı belirtildi. Ürdün ve BAE'nin Hafter çetesine düzenli destek verdiğini belirten BM, Sudan'dan 5, Çad'dan ise 4 silahlı gruba bağlı binlerce militanın Libya'da iç savaştaki çatışmalara katıldığını duyurdu.

ABD'NİN YUNAN ISRARI

Hafter terör örgütüne destekten vazgeçmeyen Amerika ise Doğu 'de tamamen Yunan tezlerinin arkasında. ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Ankara'nın belirlediği deniz sınırlarının geçersiz olduğunu ileri sürdü. Pyatt, "Uluslararası teamül hukuku meselesi olarak iskan edilmiş adalar kıtasal bölge ile aynı haklara sahiptir" diyerek Yunanistan'ın Girit adası üzerinden yaptığı hak iddialarından yana tavır koydu. Libya ile ilgili diplomasi trafiği bununla da sınırlı kalmadı. Hafter güçlerini bine yakın askerle destekleyen Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 16 Aralık'ta 'daki politik krizlerin siyasi çözümleri için Arap devletlerinin misyon başkanlarıyla ve ile görüşeceğini duyurdu.

BİR SES DE AVRUPA'DAN

Yeni Şafak'ın haberine göre; Libya konusunda başından beri Yunanlılarla hareket eden de boş durmadı. Devlet ve Hükümet Başkanları Brüksel'de yapılan zirvede bir araya geldi. Zirvede Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma da masaya yatırıldı. Atina'nın taleplerini inceleyen AB, skandal bir açıklamaya imza attı. Avrupa Birliği, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğunu ve üçüncü ülkeler için yasal sonuç doğuramayacağını ileri sürdü. AB ayrıca geçmişte dillendirdiği gibi açık bir şekilde Yunanistan ve ile dayanışma içinde olduğunu yineledi.

HAFTER'E DARBE

Bu arada Hafter'in saldırısı nedeniyle ülkenin güney batısındaki el-Feel petrol bölgesindeki vanaları kapatmak zorunda kalan Mellitah Petrol-Gaz Şirketi çarşamba günü çalışmalarını yeniden başlattığını açıkladı. Mellitah firması, Ulusal Petrol Şirketi'nin (National Oil Corporation) de desteğiyle sözkonusu bölgedeki faaliyetlerin hızlı bir şekilde yeniden başladığını ve vanaların açıldığını duyurdu.

MİLİTAN YAĞIYOR

Libya'daki güçlerine Rusya, Mısır ve BAE organizasyonuyla binlerce militan sevk ediliyor. Çad ve Sudanlıların da kullanıldığı savaşta Ürdün ise Hafter'e Çin yapımı silahlı İHA desteği sağlıyor. Terörist Hafter'e bağlı çetelerin kullandığı zırhlı araçlar ise çoğunlukla BAE yapımı. Bu arada Libyalılar, dün sosyal medyada başlattıkları kampanyayla Türkiye'yi bölgeye müdahale etmeye çağırdı.

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