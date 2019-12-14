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Türkiye'nin çılgın projesi "Kanal İstanbul" hakkındaki gerçekler!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
KANAL İSTANBUL GERÇEKLERİ!

’yi geleceğe taşıyacak tüm projelere karşı çıkan ’nin başını çektiği muhalif çevreler şimdi de asılsız iddialarla ‘’u hedef aldı. İşte Türkiye’nin ‘’ ile ilgili söylenen yalanlar ve gerçekler.

Projesi ile , uğraksız geçiş ilkelerinin ve 'nin lafzına zarar vermeden egemen devlet olarak geçişleri dilediği gibi düzenleyebilecek. Muhalefetin iddialarının aksine, 'nün suyunun Kanalı'nı akışı engelleyecek 'sızdırmazlık duvarı' sistemi kurulacak. Aynı şekilde, Kanal İstanbul projesi kapsamında ada yapılması söz konusu değil. Proje alanına ilişkin doğal afet, sıvılaşma riski, ve olaylarının detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı ve konuyla ilgili ÇED raporları alındı.

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