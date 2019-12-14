Türkiye'nin çılgın projesi "Kanal İstanbul" hakkındaki gerçekler!

Türkiye’yi geleceğe taşıyacak tüm projelere karşı çıkan CHP’nin başını çektiği muhalif çevreler şimdi de asılsız iddialarla ‘Kanal İstanbul’u hedef aldı. İşte Türkiye’nin ‘çılgın projesi’ ile ilgili söylenen yalanlar ve gerçekler.

Kanal İstanbul Projesi ile Türkiye, uğraksız geçiş ilkelerinin ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin lafzına zarar vermeden egemen devlet olarak geçişleri dilediği gibi düzenleyebilecek. Muhalefetin iddialarının aksine, Terkos Gölü'nün suyunun İstanbul Kanalı'nı akışı engelleyecek 'sızdırmazlık duvarı' sistemi kurulacak. Aynı şekilde, Kanal İstanbul projesi kapsamında ada yapılması söz konusu değil. Proje alanına ilişkin doğal afet, sıvılaşma riski, deprem ve tsunami olaylarının detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı ve konuyla ilgili ÇED raporları alındı.