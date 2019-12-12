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Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yürürlük tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019
'LİBYA MUTABAKATI'NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı kararıyla " Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında 'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihi 8 Aralık 2019 olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de yayımlanan kararda, 27 Kasım'da 'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında 'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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