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Türkiye, Libya ile yapılan 'Akdeniz anlaşması'nın tescili tescili için BM'ye bildirimde bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
TÜRKİYE’DEN TARİHİ ANLAŞMANIN TESCİLİ İÇİN YENİ HAMLE

, ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için 'ye bildirimde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, , ile 27 Kasım'da imzalanan ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi amacıyla dün 'ye bildirim yaptı.
Son dakika: Türkiye'den Libya ile yapılan tarihi anlaşma için yeni hamle... TÜRKİYE'DEN LİBYA İLE YAPILAN TARİHİ ANLAŞMA İÇİN YENİ HAMLE...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında 'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtilmişti.

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir? TÜRKİYE’NİN LİBYA İLE YAPTIĞI DENİZ SINIRI ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ? MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, mutabakata Libya'da hükümetin, Türkiye'de TBMM'nin onay verdiğini belirterek, "Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM'ye tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye tescil ettiriyoruz." demişti.


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