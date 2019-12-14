CHP'li belediyelerin haksız yere işten çıkardığı işçilerin kararlı direnişi

Başta Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Bolu olmak üzere CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor. Haksız yere ekmeklerinden edilen işçiler ise başlattıkları direnişleri kararlı şekilde sürdürüyor. Engelli, hamile ya da lösemi tedavisi görenlerin de aralarında bulunduğu binlerce işçi, kamuoyu desteğinin de giderek artması ile eylemlerinin er ya da geç hedefine ulaşacağını vurguluyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi büyükşehirlerle bazı il ve ilçelerde belediye başkanlıklarını alan CHP, işçilere yaptığı baskıları artırarak sürdürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde belediyelerde çalışan kimsenin işine son verilmeyeceğini söylemişti.

CHP SÖZÜNÜ TUTMADI

Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yapmıştı: "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim, eski işinde çalışma ortamı yaratacağım."

Ancak verilen sözlerin tam tersine CHP'li belediyeler binlerce kişiyi kapının önüne koydu. CHP'li belediyeler, 24 bine yakın işçiyi de baskı ve tehditle HAK-İŞ'e bağlı sendikalardan istifa ettirdi.

CHP'li belediyelerde art arda işçi kıyımı yaşanırken, Kılıçdaroğlu ve adaylarının verdiği sözleri unutan CHP Genel Merkezi sessizliğini koruyor.

Haksız yere ekmeklerinden edilen işçiler ise yaklaşık 4 ay önce başlattıkları eylemlerine kararlı bir şekilde devam ediyor. Sonuca ulaşana kadar direnişlerini sürdüreceklerini vurgulayan işçiler, medyanın ve kamuoyu desteğinin kendilerine güç verdiğine dikkat çekiyor. Bu desteğin giderek büyümesinin kendilerine daha da güç vereceğini, umutlarını artıracağını kaydeden işçiler, er ya da geç hedeflerine ulaşacaklarını vurguluyor.

Bu arada DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın örgütlü bulunduğu belediyelerden işçi çıkarılmasıyla ilgili bir adım atmadığı öğrenildi.

SESSİZ KALDILAR

Aradığımız DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, telefonlara çıkmadı. DİSK Genel Merkezi Basın Bürosu çalışanları gazetemizi arayarak, "Genel Başkan'a konuyu öğrenip, aktarmamız gerekiyor. Kendisi cevap vermek isterse size döneceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

'HİÇ Mİ VİCDANLARI SIZLAMIYOR?'

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin kişinin işine son verdi. Karalar 30 yıldır TÜRK-İŞ'in sendikasına üye yaklaşık bin işçiyi baskı ve tehditle DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na geçirdi. TÜRK-İŞ 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, "Mecliste işçilerin maaşını ödemesi için kendisine 169 milyon lira borçlanma yetkisi verdi, ancak 2 aydır gariban işçinin maaşlarını ödemiyor. Hiç mi vicdanı sızlamıyor. Emekçi kardeşlerimizin ahını hangi vicdanla taşıyacak. DİSK de bunlara sessiz kalıyor" dedi. Murat KARAMAN / ADANA

'İŞÇİNİN PARTİSİNE BAKILMAMALI'

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldikten sonra yaklaşık 900 kişinin işine son verdi. Böcek'in toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası üyelerinin belediye önünde başlattıkları grev de sürüyor. Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, mağdur işçilerin yanında olduklarını söyledi. Mercan, "Sendikal desteğimizle birlikte her zaman onların yanındayız. Farklı sendikalardan bize ulaşan arkadaşlarımız olursa onlar için de elimizden geleni yapmaya hazırız. İşçinin a partisi b partisine bakılmamalı. İşçi işini yapıyorsa geri kalana bakılmamalı" diye konuştu.