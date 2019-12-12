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"Libya tüm baskılara rağmen boyun eğmeyecek"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
TÜM BASKILARA RAĞMEN BOYUN EĞMEYECEĞİZ

'nın , ülkesi ve arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın iki ülkenin faydasına olacağını belirterek, "Libya, tüm baskılara rağmen boyun eğmeyecek ve baskılar Libya'nın politikasını etkilemeyecek." dedi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, "- Arasında İmzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakatı ve Çok Yönlü Bölgesel Etkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Libya'nın , burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkilerin çok köklü tarihe dayandığının altını çizerek, bu ilişkilerin günümüzde de güçlenerek devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin, söz konusu mutabakat muhtırasıyla ilgili anlaşmaya varabilmek için yaptığı görüşmelerin yıllardır devam ettiğine değinen Abdulkadir, egemen iki ülke Libya ve Türkiye'nin, böyle bir anlaşma yapma hakkı olduğunu vurguladı.

"HAKLARIMIZI GARANTİ ALTINA ALDIK"

Abdulkadir, "Bu anlaşmanın, iki halkın faydasına olacağını ve çıkarlarına hizmet edeceğini düşünüyorum. Böylelikle, uluslararası anlaşmalar doğrultusundaki haklarımızı garanti altına aldık. Anlaşmanın, özellikle madencilik ve deniz kaynakları konusunda faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"TÜM BASKILARA RAĞMEN BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Libya'nın uluslararası baskılara dayanıp dayanamayacağı sorusu üzerine Abdulkadir, "Libya, bağımsız ve BM'ye üye bir ülke. Libya, tüm baskılara rağmen boyun eğmeyecek ve baskılar Libya'nın politikasını etkilemeyecek. Eğer bir anlaşmazlık ve ihtilaf varsa uluslararası mahkemeler tarafından çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir? TÜRKİYE’NİN LİBYA İLE YAPTIĞI DENİZ SINIRI ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ? MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

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