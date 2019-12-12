Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdulkadir, ülkesi ve Türkiye arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın iki ülkenin faydasına olacağını belirterek, "Libya, tüm baskılara rağmen boyun eğmeyecek ve baskılar Libya'nın politikasını etkilemeyecek." dedi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, "Türkiye-Libya Arasında İmzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakatı ve Çok Yönlü Bölgesel Etkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdulkadir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkilerin çok köklü tarihe dayandığının altını çizerek, bu ilişkilerin günümüzde de güçlenerek devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin, söz konusu mutabakat muhtırasıyla ilgili anlaşmaya varabilmek için yaptığı görüşmelerin yıllardır devam ettiğine değinen Abdulkadir, egemen iki ülke Libya ve Türkiye'nin, böyle bir anlaşma yapma hakkı olduğunu vurguladı.

"HAKLARIMIZI GARANTİ ALTINA ALDIK"

Abdulkadir, "Bu anlaşmanın, iki halkın faydasına olacağını ve çıkarlarına hizmet edeceğini düşünüyorum. Böylelikle, uluslararası anlaşmalar doğrultusundaki haklarımızı garanti altına aldık. Anlaşmanın, özellikle madencilik ve deniz kaynakları konusunda faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"TÜM BASKILARA RAĞMEN BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Libya'nın uluslararası baskılara dayanıp dayanamayacağı sorusu üzerine Abdulkadir, "Libya, bağımsız ve BM'ye üye bir ülke. Libya, tüm baskılara rağmen boyun eğmeyecek ve baskılar Libya'nın politikasını etkilemeyecek. Eğer bir anlaşmazlık ve ihtilaf varsa uluslararası mahkemeler tarafından çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.