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Su faturasına isyan eden köylüye İSKİ'den şok cevap: Şehre taşın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
İSKİ'DEN VATANDAŞA ŞOK CEVAP!

'un, Silivri ilçesine bağlı köylerinde yaşayan vatandaşlar, yüzde 300-400 zamla gelen su faturalarına isyan etti. Zamma tepki gösteren çiftçilere, , "Beğenmiyorsanız şehre gidin" diyerek büyük bir skandala imza attı.

'nin yaptığı su zamları Silivri'de köylüleri isyan ettirdi. Yolçatıköyü'nde hayvancılık ve çiftçilikle geçinen köylüler İBB'nin yaptığı zamlara direniyor.

"SORUN ÇÖZÜLÜR DİYE UMUT EDİYORUZ"

Gerekli belgeleri Silivri Belediyesi'ne gönderdiklerini belirten köyün muhtarı Samet Aktaş, "Başkan Volkan Yılmaz, İBB Meclisi'nde de konuştu zaten, sorun çözülür diye umut ediyoruz. Köylü olmasa bu sebzeleri nerden yiyecekler" diyerek sitem etti.


KÖYLÜNÜN BELİ BÜKÜLDÜ

Çiftçilerden 60 yaşındaki Mesut Keser ise, "Geçen ay kullandığım su ile bu ay kullandığım su miktarı aynı. Ama iki fatura arasındaki rakam dağlar kadar. Silivri'ye kıvırcığı ben verirdim. Su parasını karşılamadığı için kıvırcık ekmeyeceğim artık. Eğer bu sorun çözülmezse, hayvancılığı da bırakacağım. Hayvanlar günde 200 litre su içse, 5 günde 1 ton yapar. Sanırım bu sorun çözülmezse hayvancılık da yapamayacağım" dedi.

"ŞEHRE TAŞIN"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; köylü Ahmet Karakulak, hem su mağduru hem de 'den verilen cevap karşısında şaşkın; "Bizler köylü insanlarız, sebze, meyve, süt, yoğurt bizden çıkar. Bu nedir, nasıl bir zamdır ki hesap yaptığın zaman yüzde 300'lere 400'lere çıkıyor. Gelen fahiş fatura üzerine İSKİ 185'i aradım. Beni yönlendirdiler birilerine, neden bu kadar bu zam yapıldı dedim. 'Zammı beğenmiyorsan o zaman şehre taşınacaksın' diye cevap verdi. Bırak zammı artık saygı da kalmamış" diye konuştu.

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