Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 50 kişi yakalandı
Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı. Bir mahrem imam hakkında da gözaltı kararı alındı.
Adalet Bakanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
50 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen zanlılar arasında zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da olduğu, şüphelilerden 23'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.
ADLİYE VE CEZA İNFAZ KURUMLARINDA 44 GÖZALTI
FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, sözde "mahrem imamların" HTS kayıtları incelendi. İnceleme sonucu "mahrem imamların" irtibatlı oldukları tespit edilen Adalet Bakanlığı personeline yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21'i il dışından olmak üzere 44 şüpheli yakalandı.
BİR MAHREM İMAM HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI
Gözaltına alınan şüphelilerin halen aktif olarak görevde bulunan, istifa eden veya ihraç olan infaz koruma memurları, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri, mübaşirler, icra memuru veya müdürleri, teknisyen veya şoför kadrosunda oldukları öğrenildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca İstanbul'da sorumlu "mahrem imam" olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında da gözaltı kararı alındığı belirtildi.
Balıkesir'de 26 şüpheli hakkında yakalama kararı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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