Son dakika: Muhammed Dahlan terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Filistin asıllı Muhammed Dahlan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi. Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göredenildi.Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilecek.