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Son dakika: Muhammed Dahlan terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
İÇİŞLERİ, MUHAMMED DAHLAN'I KIRMIZI KATEGORİYE EKLEDİ

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Filistin asıllı 'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi. Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre "Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi." denildi.

Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilecek.

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