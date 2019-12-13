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İBB’den yine büyük zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
İBB’DEN YİNE BÜYÜK ZAM

(), 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi. 'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi. 'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı. Yol kenarı otoparkları 1. bölgede 0-1 saat arası 12 liradan 14 liraya yükseldi. Hal giriş fiyatlarında ise tırlar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.

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