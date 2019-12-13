İBB'de tek tek işe iade! 5. işçiye müjde...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduktan sonra işten çıkardığı işçiler hukuk mücadelesini birer birer kazanmaya devam ediyor. İBB’de 4 işçiden sonra Medya A.Ş. çalışanı Sümeyra Akbıyık da hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme Akbıyık için “işe iade” kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesi ardından işten çıkarılan binlerce çalışana 5. müjdeli haber de İstanbul 16. İş Mahkemesi'nden geldi. Geçtiğimiz günlerde 4 işçinin işe geri iadesine karar verilmesi ardından mahkeme bu kez Sümeyra Akbıyık isimli çalışanın işine geri iade edilmesine hükmetti. Kararda ��stanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işinden çıkarılan Sümeyra Akbıyık'ın tüm haklarıyla işe geri iade edilmesine karar verildi. Kararda şu satırlara yer verildi:
"YAPILAN FESİH GEÇERSİZDİR"
"Davanın kabulü ile davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının İstanbul Dijital Medya A.Ş.'deki işe iadesine, davacının kararın kesinleşmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak üzere işverene başvurması sonucu işverence işe başlatılmaması halinde davacının kıdemi ve fesih sebebi göz önünde bulundurularak takdiren 4 aylık brüt ücret tutarı toplamı tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, davacı işçinin işe iade için 10 günlük yasal süre içinde işverene başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşeceği tarihe kadar gerçekleşen en çok 4 aylık ücreti ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, davacı işçinin süresi içerisinde işe başlatılması durumunda varsa bu alacaktan peşin ödenen kıdem ve ihbar tazminatının mahsubuna karar verildi."
Daha önce benzer biçimde işçiler Seyit Vural, Samet Baştekin, Enes Kocaman ile İsmihan Şimşek hakkında da işe geri iade kararı verilmişti. Kararlarla binlerce işten çıkarılan işçi için umut olmuştu.
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