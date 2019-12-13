Son dakika: FETÖ'den Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını alan şahıslara operasyon
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
Son dakika... 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını FETÖ mensuplarından önceden alarak koleje girdiği belirlenen 64 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü operasyonla birlikte, aynı sınav sorularını önceden elde ederek, koleje girdiği tespit edilen toplam 310 kişiden, hakkında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı ifade edildi.
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