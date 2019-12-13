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Son dakika: FETÖ'den Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını alan şahıslara operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
FETÖ'YE POLİS KOLEJİ OPERASYONU

... 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını mensuplarından önceden alarak koleje girdiği belirlenen 64 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü operasyonla birlikte, aynı sınav sorularını önceden elde ederek, koleje girdiği tespit edilen toplam 310 kişiden, hakkında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı ifade edildi.

Son dakika: FETÖ'den Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını alan şahıslara operasyon SON DAKİKA: FETÖ'DEN POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI SORULARINI ALAN ŞAHISLARA OPERASYON

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