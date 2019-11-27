27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İBB çalışanları işlerine geri dönüyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2019
ÇALIŞANLAR GERİ DÖNÜYOR

Büyükşehir Belediye () Başkanı 'li 'nun göreve gelmesinin ardından işten çıkartılan binlerce çalışana ilk müjdeli haber geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı 'li 'nun göreve gelmesinin ardından işten çıkartılan binlerce çalışana ilk müjdeli haber geldi. 35. ve 25. İş Mahkemeleri, İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret'ten atılan Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade edilmelerine karar verdi. Karar diğer işçilere umut oldu.

SABAH

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN