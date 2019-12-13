Ceren Özdemir'in katiline istenen ceza belli oldu! Ceza indirimi uygulanmaması talep edildi!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemr' öldüren katil Özgür Arduç için iddianame hazırlandı. İddianamede Arduç için bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi. Zanlı Özgür Arduç hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

KAMU DAVALARI AÇILDI

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Canavarca Hisle Kasten Öldürme" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)" suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı.

"CEZA İNDİRİMİ UYGULANMASIN"

İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi. Hatırlanacağı üzere Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip intihar girişiminde bulunmuştu. Arduç'un, bileklerini lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenilmişti.