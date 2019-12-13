13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ceren Özdemir'in katiline istenen ceza belli oldu! Ceza indirimi uygulanmaması talep edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Üniversitesi Müzik ve 3. Sınıf Öğrencisi 'i girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli hakkında, tarafından “” ve “Kişiyi Yerine (iki kez)” suçlarından Ordu 1. ’ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı. Zanlı Özgür Arduç hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

'nin günlerce konuştuğu cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 'da 20 yaşındaki Ceren Özdemr' öldüren katil için iddianame hazırlandı. İddianamede Arduç için bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi. Zanlı Özgür Arduç hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

KAMU DAVALARI AÇILDI

Müzik ve 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, tarafından "" ve "Kişiyi Yerine (iki kez)" suçlarından Ordu 1. 'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı.

"CEZA İNDİRİMİ UYGULANMASIN"

İddianamelerde şüpheli hakkında 'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi. Hatırlanacağı üzere Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip intihar girişiminde bulunmuştu. Arduç'un, bileklerini lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenilmişti.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yaraladığı polisin ifadesi ortaya çıktı CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ'UN YARALADIĞI POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ceren Özdemir'in ismi Ordu'da yaşatılacak CEREN ÖZDEMİR'İN İSMİ ORDU'DA YAŞATILACAK
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Cinayetten önce… CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ'UN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! CİNAYETTEN ÖNCE…
Son dakika: Ceren Özdemir'in son görüntüsü | Cinayetten 5 dakika önce... SON DAKİKA: CEREN ÖZDEMİR'İN SON GÖRÜNTÜSÜ | CİNAYETTEN 5 DAKİKA ÖNCE...
Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu SON DAKİKA: CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ CEZAEVİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN