Ağrı, Çanakkale, Rize ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde daha "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin kurulması kararlaştırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin kahramanı olacak öğrencilerimizi 18 ilde yapılacak seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor.

12 ilde başlatılan ve 1920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerde yeni bir aşamaya geçilirken, Ağrı'dan Çanakkale'ye, Rize'den Antalya'ya 18 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulması kararı alındı.