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"Deneyap Teknoloji Atölyeleri" Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
TÜRKİYE'YE YAYILIYOR! BAKANDAN FLAŞ ÇAĞRI

, , ve 'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde daha ""nin kurulması kararlaştırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'nin kahramanı olacak öğrencilerimizi 18 ilde yapılacak seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği , 'nin dört bir yanına yayılıyor.

12 ilde başlatılan ve 1920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerde yeni bir aşamaya geçilirken, 'dan 'ye, 'den 'ya 18 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulması kararı alındı.

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