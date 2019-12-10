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Ceren Özdemir'in ismi Ordu'da yaşatılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
CEREN ÖZDEMİR'İN İSMİ ORADA YAŞATILACAK

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı kentteki bir meydana verilecek.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanına, #CerenÖzdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız güzel kızım." ifadelerine yer verdi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir, 3 Aralık'ta, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Ceren Özdemir'in son görüntüsü | Cinayetten 5 dakika önce... SON DAKİKA: CEREN ÖZDEMİR'İN SON GÖRÜNTÜSÜ | CİNAYETTEN 5 DAKİKA ÖNCE...

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