Ceren Özdemir'in ismi Ordu'da yaşatılacak
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı kentteki bir meydana verilecek.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanına, #CerenÖzdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız güzel kızım." ifadelerine yer verdi.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir, 3 Aralık'ta, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Trump'tan Yahudilere şok : Paragöz, acımasız katiller
- Türkiye Libya'ya asker gönderir mi? İşte cevabı...
- Paniğe kapıldılar! Yunanistan'dan skandal hareket
- AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?
- Bakan Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
- Esma Çevik için evinin önünde helallik alındı
- Şehidin yürek yakan türküsü!
- 2 askerin şehit edildiği saldırı hakkında flaş gelişme
- Meteoroloji'den 'kırmızı' uyarı! Bir ilk yaşandı
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Gör
- Meşhur beyran çorbası nasıl yapılır? işte püf noktaları...
- Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın yürek yakan türküsü
- Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Son dakika: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: Ölüler var...
- TürkAkım için geri sayım başladı! Başkan Erdoğan ve Putin açacak...
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...
- Piyasalar Fed'e kilitlendi! Dolar ne kadar olur? Analistlerden dolar yorumu...
- Kış lastiği takmayan 1742 araca bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi
- Son dakika: Marmara'da hava nasıl olacak?
- 2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?