MSB duyurdu: Hain tuzak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri kapsamında Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kg’lık iki tüpün tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Barış Pınarı Harekarı bölgesinde terör tuzaklarının imha edildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz mayın ve EYP' leri bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn'da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kg'lık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

TERÖR TÜNELLERİ KAPATILDI

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini kapatma faaliyetinin devam ettiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi'nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor." denildi.