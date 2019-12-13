Ceren Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi |Video

Ordu'da Özgür Arduç tarafında katledilen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir davasında flaş gelişme yaşandı. Katil zanlısı Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Ceren Özdemir'in katiline istenen ceza belli oldu! Ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Canavarca Hisle Kasten Öldürme" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)" suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı. Zanlı Özgür Arduç hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.