Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın yürek yakan türküsü
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, silah arkadaşlarıyla türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın (40), silah arkadaşlarıyla türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Sayar'ın, saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türküyü seslendirdiği görüntüler, yürek burktu.
PATLAYICI TESPİT EDİLDİ
İdil İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırları içindeki Pisikayası Tepesi mevkisinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında patlama meydana geldi, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
YÜREK YAKAN TÜRKÜSÜ
Havza ilçesi Gidirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, silah arkadaşlarıyla araç içinde türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türkünün "Mezarıma üç gül ekin/ Üzerine hasret dökün/ Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş" dizelerini okuyan şehit Sayar'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, bugün Havza ilçesinde toprağa verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?
- Bakan Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
- Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Türkiye Libya'ya asker gönderir mi? İşte cevabı...
- Esma Çevik için evinin önünde helallik alındı
- FETÖ'den aranan 55 kişi İzmir'de yakalandı
- 2 askerin şehit edildiği saldırı hakkında flaş gelişme
- Trump'tan Yahudilere şok : Paragöz, acımasız katiller
- Meteoroloji'den 'kırmızı' uyarı! Bir ilk yaşandı
- Bakanlık duyurdu: Teslim oldular
- Meşhur beyran çorbası nasıl yapılır? işte püf noktaları...
- Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın yürek yakan türküsü
- Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Son dakika: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: Ölüler var...
- TürkAkım için geri sayım başladı! Başkan Erdoğan ve Putin açacak...
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...
- Piyasalar Fed'e kilitlendi! Dolar ne kadar olur? Analistlerden dolar yorumu...
- Kış lastiği takmayan 1742 araca bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi
- Son dakika: Marmara'da hava nasıl olacak?
- 2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?