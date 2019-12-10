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Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın yürek yakan türküsü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
ŞEHİDİN YÜREK YAKAN TÜRKÜSÜ!

'ta 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen  'ın, silah arkadaşlarıyla türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı.

'ın İdil ilçesinde 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 'ın (40), silah arkadaşlarıyla türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Sayar'ın, saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türküyü seslendirdiği görüntüler, yürek burktu.

Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın yürek yakan türküsü ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KEMAL SAYAR'IN YÜREK YAKAN TÜRKÜSÜ

PATLAYICI TESPİT EDİLDİ

İdil İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırları içindeki Pisikayası Tepesi mevkisinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı tespit edildi.

Patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında patlama meydana geldi, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

YÜREK YAKAN TÜRKÜSÜ

Havza ilçesi Gidirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Sayar'ın, silah arkadaşlarıyla araç içinde türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türkünün "Mezarıma üç gül ekin/ Üzerine hasret dökün/ Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş" dizelerini okuyan şehit Sayar'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, bugün Havza ilçesinde toprağa verilecek.

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