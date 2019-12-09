09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Şırnak ve Mardin'de 2 güvenlik görevlisi şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
TERÖR OPERASYONUNDA EYP İNFİLAK ETTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne yönelik ve 'de yürüttüğü operasyondan kötü haberler geldi. Şırnak'ın İdil ve Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında tuzaklanan EYP'lerin infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

'ın İdil ve 'in Midyat ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLANLAR VAR

Olay, öğle saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Mağara köyü kırsalında meydana geldi. Güvenlik güçleri, arama- tarama faaliyeti sırasında, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı fark etti.

Askerler, güvenlik önlemi alıp, patlayıcıyı kontrollü imha etmeye çalışırken, yakın bölgede tuzaklı başka el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı askerler, helikopterle alınıp, İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN