Şırnak ve Mardin'de 2 güvenlik görevlisi şehit oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne yönelik Şırnak ve Mardin'de yürüttüğü operasyondan kötü haberler geldi. Şırnak'ın İdil ve Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında tuzaklanan EYP'lerin infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Şırnak'ın İdil ve Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ OLANLAR VAR
Olay, öğle saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Mağara köyü kırsalında meydana geldi. Güvenlik güçleri, arama- tarama faaliyeti sırasında, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı fark etti.
Askerler, güvenlik önlemi alıp, patlayıcıyı kontrollü imha etmeye çalışırken, yakın bölgede tuzaklı başka el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı askerler, helikopterle alınıp, İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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