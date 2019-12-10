ABD Başkanı Trump'tan Yahudilere şok sözler: Paragöz, acımasız katiller
2020'daki Başkanık seçimleri için mitinglere başlayan ABD Başkanı Donald Trump, seçimin en kritik eyaletlerinden biri olan Florida'da akılalmaz sözlere imza attı.
İsrail'in en yakın dostuyum diyen Trump, "Sizi çok iyi biliyorum. Sizler acımasız katillersiniz. Hiç de iyi insanlar değilsiniz. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Pocahontas (Elizabeth Warren) için oy kullanmayacaksınız, size s��yleyebilirim. Servet vergisine oy verecek değilsiniz. Benden hoşlanmasanız bile ki bazılarınız hoşlanmıyor. Bazılarınız aslında benim de hiç hoşuma gitmiyor. Yine de benim en büyük destekçilerim olacaksınız, çünkü onlar kazanırlarsa 15 dakika içinde işsiz kalacaksınız. Bu yüzden buna çok zaman harcamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı. İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi'ne katılan Trump, Yahudi Amerikalılara seslenirken, İsrail'e karşı eleştirileri tiye aldı.
OY VERME ELEŞTİRİSİ
"Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez" gibi basmakalıplarla konuşan Trump'ın ifadeleri salonda gülüşmelere yol açtı.
ABD Başkanı, Yahudilerin genelde Demokrat Parti'ye oy vermesini de eleştirdi. Birçok Yahudi grubu ise ABD Başkanı'nın bu sözlerini eleştirdi ve Trump'ı anti-semitik basmakalıpları kullanmakla suçladı.
GERİ ADIM ATMASINI İSTEDİLER
Amerikan Yahudi Komitesi Trump'a hitabetini değiştirmesi konusunda çağrıda bulundu. Komite, Twitter hesabından Trump'ı etiketleyip "Değerli Başkan, İsrail'e olan değişmez desteğinizi takdir ettiğimizden, kesinlikle Amerika'daki Yahudi seçmenlere hitap etmenin, Florida'da yaptığınız para referanslı asırlık ve çirkin klişeleri beslemekten daha iyi bir yolu olmalı. Mayın istilasına uğramış yoldan uzak duralım." ifadelerini kullandı.
Amerikan Musevi Demokratik Konseyi'nin genel müdürü Halie Soifer de Trump'ın sözlerini "anti-semitik" ve "son derece saldırgan" olarak nitelendirdi.
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