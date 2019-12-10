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Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı , 10 Aralık dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı , 10 Aralık mesajında, "Dünyanın birçok bölgesinde hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan mazlumların sorumluluğu tüm insanlığın omuzlarındadır." dedi.

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