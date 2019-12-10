Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajında, "Dünyanın birçok bölgesinde hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan mazlumların sorumluluğu tüm insanlığın omuzlarındadır." dedi.
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