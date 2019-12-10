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Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik için evinin önünde helallik alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
ESMA ÇEVİK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) Komutanı için helallik alındı.

'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş ´in cenazesi ailesinin 'daki evinin önüne getirildi. Helallik alınması için getirilen cenaze evi bayraklarla donatılmıştı. Çevik'in yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarıldı. Çevik'in cenazesini evinin önündeki kalabalık bir grup bekliyordu.

Şehit Esma Çevik için evinin önünde helallik alındı ŞEHİT ESMA ÇEVİK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.

Bomba imha uzmanı şehit Astsubay Esma Çevik’in son görüntüsü BOMBA İMHA UZMANI ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK’İN SON GÖRÜNTÜSÜ

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