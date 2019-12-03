"CHP’de Ekrem İmamoğlu sansürü"

Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, CHP'de taşları yerlerinden oynatan skandala ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "CHP'de İmamoğlu sansürü" başlılığını attığı yazısında, "Bu konuda kaynağımı açıklamayacağım (?) ama bana gelen kulis bilgisi çok daha ilginç. Denilen şu; CHP'li yetkililer yaptırdıkları bu anket sonuçlarını Kılıçdaroğlu'na sansürleyerek iletiyor. Bu doğruysa araya kara kedi girmiş demektir. Sonunun nereye varacağını kestirmek zor değil. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de oturan danışmanı kim? Şu sıralarda CHP'de İnce'ye yönelik Sözcü Operasyonu nedeniyle herkes korku içinde..." cümlelerine yer verdi.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 'ün köşesine taşıdığı "CHP'de İmamoğlu sansürü" başlıklı o yazı:CHP'de kongre süreci yaşanırken, siyasetin nasıl şekilleneceği hesapları da yapılıyor. En çok merak edilen de Ekrem İmamoğlu 'nun Türkiye genelinde ilgi görüp görmediği. Bu konuda CHP kulislerinde ilginç şeyler konuşuluyor. Geçmişte olmasa da son yıllarda CHP'liler de sık sık toplumun nabzını tutan anketler yaptırıyor. O anketlerdeki ilginç sorulardan biri de "En beğendiğiniz lider kim?" sorusu. Genelde ilk sırada yine Başkan Erdoğan var. İkinci sırada ise aradaki fark büyük olsa da Ekrem İmamoğlu geliyor. Boşuna "o makamın sahibi var" denmiyor. Peki, Kılıçdaroğlu'nun durumu ne? O açık ara çok gerilerde.

"CHP'DE HERKES KORKU İÇİNDE"

Bu konuda kaynağımı açıklamayacağım (?) ama bana gelen kulis bilgisi çok daha ilginç. Denilen şu; CHP'li yetkililer yaptırdıkları bu anket sonuçlarını Kılıçdaroğlu'na sansürleyerek iletiyor. Bu doğruysa araya kara kedi girmiş demektir. Sonunun nereye varacağını kestirmek zor değil.Kılıçdaroğlu'nun ABD'de oturan danışmanı kim? Şu sıralarda CHP'de İnce'ye yönelik Sözcü Operasyonu nedeniyle herkes korku içinde...O korkunun arkasında "çete" olduğunu söyleyenler de var, "Her şeyi Kılıçdaroğlu yapıyor" diyenler de... İkinci tez daha güçlü görünüyor çünkü bu konuda hem Kılıçdaroğlu daha deneyimli hem de bu tür işleri yürütecek gizemli danışmanlara sahip. O isimlerin başında da siyasi danışmanlarından Rasim Bölücek geliyor. Bölücek'in, Kılıçdaroğlu'nun kritik kararları almasında etkili isimlerden biri olduğu medyada çok yazıldı. Onların özetini, "İttihat Terakki ve Tek Parti Dönemi" uzmanı olduğunu söyleyen CHP'li Doç. Dr. Oktay Gökdemir'den dinleyelim:

"BİZİM MERKEZ 14 KATMIŞ..."