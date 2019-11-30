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İlginç buluşma! İmamoğlu ve Soyer, CHP yandaşı medya ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
İLGİNÇ BULUŞMA! İMAMOĞLU VE SOYER, CHP YANDAŞI MEDYA İLE BİR ARAYA GELDİ

, ve , ile yazarları ve 'le bir araya geldi. Öte yandan tarafından rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı da yemeğe katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı , Belediye Başkanı ve İstanbul İl Başkanı 'nun, ve 'nin yönetici ve yazarlarıyla bir araya geldiği öğrenildi. İstanbul Ümraniye ilçesinde özel bir restaurantta gerçekleşen buluşmaya Tunç Soyer'in İzmir'den gelmesi dikkat çekti.

İlginç buluşma! İmamoğlu ve Soyer, CHP yandaşı medya ile bir araya geldi İLGİNÇ BULUŞMA! İMAMOĞLU VE SOYER, CHP YANDAŞI MEDYA İLE BİR ARAYA GELDİ

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı yemeğe FOX TV , Sözcü Gazetesi yazarları ve 'in katıldığı öğrenildi.

tarafından rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tarafından görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı seçilen ve Kadıköy Belediye Başkanı 'nın yemeğe katıldığı kaydedildi.

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