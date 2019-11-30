İlginç buluşma! İmamoğlu ve Soyer, CHP yandaşı medya ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, FOX TV ve Sözcü Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarıyla bir araya geldiği öğrenildi. İstanbul Ümraniye ilçesinde özel bir restaurantta gerçekleşen buluşmaya Tunç Soyer'in İzmir'den gelmesi dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı yemeğe FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi yazarları Özlem Gürses ve Deniz Zeyrek'in katıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tarafından görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yemeğe katıldığı kaydedildi.