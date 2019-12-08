İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." açıklamasında bulundu.İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.
Bu kapsamda Avustralya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
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