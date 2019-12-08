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İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
İÇİŞLERİ: O TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

, "Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." açıklamasında bulundu.

, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının () ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Avustralya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

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