CHP'li İmamoğlu yönetiminde çatlak!
Giriş Tarihi: 15.11.2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en önemli bürokratlarından biri olarak gördüğü İBB Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin görevinden istifa etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en önemli bürokratlarından biri olarak gördüğü İBB Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin görevinden istifa etti.
Engin'in fikir ayrılığına düştüğü Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ile tartışması sonrası istifa kararı aldığı öğrenildi.
Sabah
MEHMET TEVFİK GÖKSU, EKREM İMAMOĞLU'NU YERİN DİBİNE SOKTU | İMAMOĞLU'NUN YALANLARINI TEK TEK AÇIKLADI
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