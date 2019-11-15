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CHP'li İmamoğlu yönetiminde çatlak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019
CHP'Lİ İMAMOĞLU YÖNETİMİNDE ÇATLAK!

Başkanı ’nun en önemli bürokratlarından biri olarak gördüğü Başkanı Dr. görevinden istifa etti.

Başkanı 'nun en önemli bürokratlarından biri olarak gördüğü Başkanı Dr. görevinden istifa etti.



Engin'in fikir ayrılığına düştüğü Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ile tartışması sonrası istifa kararı aldığı öğrenildi.

Sabah

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