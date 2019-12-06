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Son dakika: Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediye başkanları gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
HDP'Lİ 3 BELEDİYE BAŞKANINA TERÖR GÖZALTISI!

Son dakika haberine göre; 'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

'da haklarında terör soruşturması yürütülen 'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Muradiye Yılmaz Şalan ile meclis üyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan, Özalp Beldiye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi sözde eş başkanı Dilan Örenci ve Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar gözaltına alındı.

Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları gözaltına alındı VAN'IN HDP'Lİ ÖZALP, BAŞKALE VE MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI

Aralarında HDP ve DBP il-ilçe eş başkanlarının bulunduğu 25 şahıs tutuklandı ARALARINDA HDP VE DBP İL-İLÇE EŞ BAŞKANLARININ BULUNDUĞU 25 ŞAHIS TUTUKLANDI
Son dakika: HDP'li Suruç, Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı SON DAKİKA: HDP'Lİ SURUÇ, SAVUR, DERİK VE MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı SON DAKİKA: VAN'IN İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANI AZİM YACAN VE ŞEHZADE KURT GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: HDP'li Saray Belediye başkanı Caziye Duman'ın yerine kayyum atandı SON DAKİKA: HDP'Lİ SARAY BELEDİYE BAŞKANI CAZİYE DUMAN'IN YERİNE KAYYUM ATANDI

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