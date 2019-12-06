Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Halk eğitim merkezlerimiz tarafından kurslar açacağız
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerimizin velileri genellikle okullarımızda bekliyorlar. Velilerimize destek olmak için bu okullarımızın tamamında halk eğitim merkezlerimiz tarafından kurslar açacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerimizin velileri genellikle okullarımızda bekliyorlar. Velilerimize destek olmak için bu okullarımızın tamamında halk eğitim merkezlerimiz tarafından kurslar açacağız" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Selçuk, "Velilerimizin bu okullarda bekleme sürelerini hem daha nitelikli hale getirmek hem de hayat boyu öğrenme kapsamında becerilerini artırmak için onlara destek sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.
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