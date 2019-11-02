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Son dakika: HDP'li Saray Belediye başkanı Caziye Duman'ın yerine kayyum atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
HDP'Lİ BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Van'ın Saray ilçesinde terör soruşturmasında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan ’li Belediye Başkanı ’ın yerine , "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Başkanı Duman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasının devam ettiği bildirildi.

Duman'ın Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saray Belediye Başkanı, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak 'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı 'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı. Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın 'Saray Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirildi."

HDP'li Caziye Duman gözaltına alındı HDP'Lİ CAZİYE DUMAN GÖZALTINA ALINDI
HDP'li belediye başkanı Caziye Duman terör soruşturmasında gözaltına alındı HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI CAZİYE DUMAN TERÖR SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINDI

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