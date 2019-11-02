Son dakika: HDP'li Saray Belediye başkanı Caziye Duman'ın yerine kayyum atandı
Van'ın Saray ilçesinde terör soruşturmasında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı Caziye Duman’ın yerine Kaymakam Mehmet Halis Aydın, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Saray Belediye Başkanı Duman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasının devam ettiği bildirildi.
Duman'ın Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saray Belediye Başkanı, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı. Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın 'Saray Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirildi."
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